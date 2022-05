V. Guimarães empata e atrasa-se na luta pela Europa

O Vitória Guimarães e o Santa Clara empataram 1-1 em partida da jornada 32 da I Liga.

A equipa de Pepa marcou primeiro, por Estupinan, mas os insulares empataram por Allano, de grande penalidade.

Com este empate, o Vitória é sexto classificado, com 44 pontos, menos quatro do que o Gil Vicente, que joga ainda hoje am Alvalade com o Sporting, e mais sete do que Marítimo (sétimo), Paços de Ferreira (oitavo), com menos um jogo, e o próprio Santa Clara, que ocupa o nono lugar.

Veja o resumo da partida: