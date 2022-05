Nota 4 para Miguel Nogueira. “Acertou nos dois penáltis”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Miguel Nogueira, árbitro do Sporting – Gil Vicente.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Miguel Nogueira fez uma “arbitragem muito personalizada”.

Da primeira parte, Paulo Pereira acredita que o lance de penálti a favor dos leões é uma boa decisão. Na repetição vê-se que o pé do jogador do Gil Vicente cai em cima da linha depois de tocar em Nuno Santos.

Para além deste lance, o amarelo a Samuel Lino foi bem exibido, há uma mão inadvertida de jogador do Gil Vicente e, por isso, não é falta e no choque entre Adan e Leautey não há falta do guarda-redes espanhol.

Já o golo anulado a Talocha por fora de jogo não deixa dúvidas e o mesmo no golo anulado a Fran Navarro.

No segundo tempo, Neto placou Samuel Lino e faltou assinalar falta. Por sua vez, o avançado Fran Navarro faz falta sobre Pedro Gonçalves na área do Gil e, por isso, bem assinalado o penálti.

Por isso, Nota 4 para o árbitro que esteve em Alvalade.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Gil Vicente por 4-1.