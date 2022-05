Boavista garante manutenção, Moreirense complica contas

O Boavista venceu o Moreirense, por 2-1, e confirmou a permanência na I Liga.

Os golos dos axadrezados foram apontados por Gorré e Musa.

Já pelos cónegos ainda empatou Rafael Martins.

Com este triunfo, os axadrezados passam a somar 36 pontos.

Já os comandados de Ricardo Sá Pinto mantêm 26 pontos, em zona de "play-off".

Nota para a reação do técnico do Moreirense no final da partida com murros no banco.

A partida teve ainda várias expulsões entre jogadores e o técnico Petit.

Veja o resumo da partida: