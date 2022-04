Vasco Seabra: "Temos que defender mais o jogo para não ser tão fácil expulsar jogadores"

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, afirmou no final do jogo com o Benfica, a contar para a antepenúltima jornada do campeonato, que ficou contente com a exibição da equipa, mas questionou a expulsão de Cláudio Winck.

"Estou orgulhoso dos jogadores, demos imagem muito boa, mesmo com menos um tivemos critério na saída, capacidade para chegar à frente, criámos oportunidades, mantivemos o jogo vivo até ao fim. Fomos a melhor equipa na primeira parte, sofremos o golo, mas depois podiamos ter empatado e depois houve a expulsão", lamentou.

Seabra disse que não queria falar de arbitragem, mas de seguida disse que "não vou discutir se é vermelho ou não", no entanto "temos que criar mecanismos de defesa dos jogadores, é verdade, mas temos que defender mais o jogo para nao ser tão fácil expulsar jogadores. 11 para 11 fomos melhores, depois com 10 tivemos que baixar".

Em relação ao golo madrugador de Darwin, Seabra disse que depois disso "tivémos depois 99 minutos em que jogámos da mesma forma e nao permitimos mais situações dessas".