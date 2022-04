Torrense garante subida à II Liga

O Torreense venceu o Vitória de Guimarães B, por 3-0, e junta-se à Oliveirense na subida à II Liga.

Os golos foram todos apontados na primeira parte, por Yuran Fernandes, Simão Rocha e Mateus.

Com este triunfo, o Torreense assegurou o primeiro lugar da Série 1, com 12 pontos, mais dois do que o Alverca, que venceu o Felgueiras 1932 por 2-1 e está no "play-off" de subida.

Já com a subida garantida, Torreense e Oliveirense discutem, no dia 14 de maio, no Jamor, o título de primeiro campeão da Liga 3.