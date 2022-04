Chaves garante lugar no pódio da II Liga

O Desportivo de Chaves já tem garantido, pelo menos, o 3.º lugar da II Liga. Na pior das hipóteses, os transmontanos vão lutar pela promoção à I Liga no "play-off" com o antepenúltimo classificado do escalão principal.

A vitória sobre o Farense, no Algarve, por 1-2, este sábado, em jogo da 32.ª jornada do campeonato, permite ao Chaves chegar aos 63 pontos, mais 11 do que o Feirense, 4.º classificado da II Liga. Com três jogos por disputar - nove pontos -, a equipa da Feira já não consegue alcançar os flavienses.

O Chaves junta-se ao Casa Pia que também já assegurou um lugar entre os três primeiros classificados da II Liga. O Rio Ave, com nove pontos de vantagem sobre o Feirense, mas com desvantagem no confronto direto, está também a um pequeno passo de integrar esse grupo da frente.

Wellington marcou o primeiro golo do Chaves em Faro, na primeira parte do jogo. No segundo tempo, e quando jogava com menos um, devido à expulsão de Robson, o Farense empatou, por Cristian Ponde, de penálti.

Foi já nos descontos, e também de penálti, que João Batxi marcou o golo da vitória. O Chaves, treinado por Vítor Campelos, sobe à liderança da II Liga, com um ponto de vantagem sobre o Casa Pia e dois sobre o Rio Ave.

Este domingo, o Rio Ave recebe o Casa Pia, às 14h00. Este sábado, também pela manhã, a Académica, já virtualmente despromovida à Liga 3, perdeu, em Coimbra, com o Mafra, por 0-2.