Álvaro Pacheco. “Sentimos o FC Porto a queimar tempo”

O treinador do Vizela está “orgulhoso” com a sua equipa, apesar da derrota no Dragão, mas reconhece que faltou “controlo emocional”.

"Faltou-nos controlo emocional em alguns momentos do jogo. Vínhamos para conquistar pontos que nos trouxessem o nosso objetivo [da permanência] e isso ficou demostrado durante o jogo”, disse Álvaro Pacheco.

O técnico vizelense acrescenta: “Tivemos cinco minutos em que cometemos dois pequenos erros, que foram fatais e sofremos dois golos. Os jogadores deram grande resposta, discutimos sempre o jogo. Demonstraram isso pela forma como chegaram ao empate após o 2-0”.

Pacheco lembra que “após o terceiro golo, continuamos a tentar pegar no jogo. Fomos das poucas equipas que conseguiram empatar a dois golos e discutir o jogo até ao final”.

“Sentimos o FC Porto a queimar tempo na parte final, mérito dos meus jogadores. Estou orgulhoso pelo carácter e coragem dos jogadores, por jogarem desta forma frente ao líder. Estamos tristes, porque não conseguimos pontos, mas a jogar desta forma vamos conseguir ficar na I Liga", acrescentou.

O FC Porto venceu o Vizela por 4-2.