Treinador do Gil Vicente queixa-se de "erro inqualificável" do árbitro Rui Costa

Veja o lance reclamado pelo treinador do Gil Vicente:

"Segundo o relatório do árbitro eu fui expulso por ter dito 'isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha'. É um penálti que ninguém consegue compreender, exceto o árbitro Rui Costa. O quarto árbitro achou que não era penálti, o VAR também e o Conselho de Arbitragem também, porque não nomeou o árbitro em causa para jogos dos escalões profissionais nesta jornada", diz Ricardo Soares, em conferência de imprensa.

Ricardo Soares considera que o Gil Vicente "perdeu dois pontos [com o Paços de Ferreira] por um erro inqualificável" do árbitro Rui Costa. O treinador acabou por ser expulso, devido aos protestos, multado e suspenso por 15 dias .

"Eu perdi dois pontos por um erro inqualificável de um elemento que faz parte do jogo e que não deveria ter esse erro. Um erro que, apesar de eu não acreditar, pode ser suficiente para retirar o 5.º lugar ao Gil Vicente", observa.

Ricardo Soares reforça a indignação que sente, mais ainda depois de receber a notificação de multa de 2.805 euros e de 15 dias de suspensão. O treinador ficaria fora do banco no jogo seguinte, com o Sporting, este domingo, mas o Gil apresentou recurso e a expetativa é que tenha efeitos suspensivos.

"Ainda acredito que posso estar no banco, porque as regras são para todos. Utilizámos a regra que outros utilizaram e foram a jogo. Mas, mesmo que não esteja no banco, os meus jogadores estão preparados", garante.