Gil Vicente vai jogar "olhos nos olhos" com o Sporting

É com a firme convicção de que pode lutar pela vitória com o Sporting, "jogando olhos nos olhos", que Ricardo Soares encara o desafio frente aos campeões nacionais, no domingo, para a ronda 32 da I Liga.

O Gil Vicente está apostado em manter o 5.º lugar europeu e o treinador avisa os campeões nacionais que "têm de provar dentro de campo que são melhores".

"Vamos jogar olhos nos olhos, sem tirar uma vírgula ao nosso processo habitual. O Sporting vai ter de comprovar dentro de campo que é melhor do que nós. Queremos o 5.º lugar e vamos fazer tudo para o conquistar. Estamos numa posição privilegiada, temos capacidade para lutar por ele. É verdade que não era um objetivo, mas passou a ser a partir do momento em que apresentamos esta qualidade", diz Ricardo Soares, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.



A três jornadas do final do campeonato, o Gil Vicente ocupa o 5.º lugar, de acesso à Conference League, e tem cinco pontos de vantagem sobre o Vitória de Guimarães, 6.º classificado.

Em relação ao adversário, o treinador reconhece tratar-se de uma equipa "forte" e destaca as várias individualidades ao serviço de Rúben Amorim, que tem "realizado um trabalho de muita qualidade".

O Gil está, no entanto, preparado para todo o desconforto que os campeões nacionais tentarão provocar.

Treinador em dúvida para o jogo

Fujimoto e Vítor Carvalho estão de volta às opções, depois de terem falhado o jogo com o Paços de Ferreira (1-1). Ricardo Soares foi expulso nessa partida, suspenso por 15 dias, mas o Gil recorreu da decisão do Conselho de Disciplina e o treinado espera estar no banco em Alvalade.

A propósito da sua expulsão, por Rui Costa, o treinador reforça que na sua opinião o erro do árbitro "foi inqualificável". Rui Costa assinalou um penálti a favor do Paços, que Antunes converteu em golo, num lance em que o VAR interveio, no sentido de aconselhar o árbitro a rever a sua decisão.

Ricardo Soares ainda não está conformado e sente que a sua equipa foi prejudicada por uma decisão que "ninguém compreendeu".

O Gil Vicente desloca-se a Alvalade no domingo. O jogo com o Sporting é às 20h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.