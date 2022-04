Famalicão vence Estoril e praticamente confirma a permanência na I Liga

O Famalicão venceu o Estoril, em casa, por 3-1, e praticamente garante a permanência na I Liga.

O jogo complicou-se para a equipa lisboeta logo aos 16 minutos de jogo, com a expulsão de Ferraresi. O defesa-central travou Bruno Rodrigues em falta e viu o cartão vermelho após consulta do videoárbitro.

Os minhotos colocaram-se na frente do marcador nos descontos da primeira parte. Heriberto cruzou da direita, ninguém desviou e surgiu Adrián Marín ao segundo poste para a finalização.

Heriberto fez o segundo do Famalicão aos 66 minutos, com um remate de primeira à entrada da área.

O Estoril respondeu e empatou no minuto seguinte. Rui Fonte rematou com o pé esquerdo, a bola desviou num jogador do Famalicão e foi ao ângulo, sem hipótese para Luiz Junior.

Já nos descontos, com o Estoril a tentar chegar ao empate, o Famalicão fez o terceiro num contra-ataque. O francês Junior Kadile marcou o seu primeiro golo na equipa principal, no terceiro jogo.

Com este resultado, o Famalicão sobe ao 12º lugar, com 33 pontos, e praticamente garantiu a manutenção na I Liga. O Estoril, já com a permanência confirmada, é 10º, com 36 pontos.