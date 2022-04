Académico de Viseu e Porto B empatam em jogo com três expulsões

O Académico de Viseu e o FC Porto B empataram, a um golo, no jogo que inaugura a 32ª jornada da II Liga.

A equipa viseense marcou primeiro, aos 45 minutos, por Famana Quizera.

O golo do empate dos dragões surgiu na segunda parte, perto do fim, quando as duas equipa já estavam reduzidas a dez elementos, por expulsão de Bernardo Folha, aos 77 minutos, por expulsão direta, e Tiago Mesquita, do Viseu, aos 83, por acumulação de amarelos.

O empate surgiu aos 85, de grande penalidade, cobrado pelo central Zé Pedro.

Ainda antes do fim, João Mendes, lateral portista, também foi expulso.

Com este resultado, o Académico de Viseu mantém o 14º lugar, com 34 pontos, mais quatro do que o Covilhã, que ocupa o lugar de "play-off", e mais cinco do que o Varzim, primeiro nos lugares de descida.

O FC Porto B está no 12º lugar, com 39 pontos já com a manutenção garantida.