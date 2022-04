Vizela não poupa e vai defrontar o FC Porto com a melhor equipa

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, não tem "dúvida nenhuma" que Álvaro Pacheco vai alinhar com a melhor equipa em casa do FC Porto, no Estádio do Dragão.

"Todos os jogos são para ganhar, ou tentar ganhar. Este não é exceção. Sabemos a dificuldade, mas é para encarar como todos os jogos até aqui, olhos nos olhos e fazer o melhor resultado possível", disse, em declarações à Renascença.

O dirigente dos minhotos sabe que a missão é complicada e que os dragões vão tentar vingar a primeira e única derrota do campeonato, frente ao Braga na última jornada.

"O Porto está a caminho de ser campeão, é eventualmente a equipa mais forte do campeonato. Teve uma escorregadela no fim de semana passado e vai querer vingar essa derrota", assume.

O que não vai faltar ao Vizela será apoio nas bancadas: "Ao dia de hoje já tínhamos mais de 800 bilhetes vendidos. Só os mais distraídos é que ficariam surpreendidos. Vizela tem adeptos diferenciados, levamos mil ao Boavista, até ao Estoril foram 400".

O FC Porto, líder do campeonato com 82 pontos, recebe o Vizela, 13º com 32 pontos, no próximo sábado, às 19h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.