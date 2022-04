Portimonense contra “ataque feroz, impiedoso e infundado”

A SAD do Portimonense queixa-se de “ataque feroz, impiedoso e infundado” depois de ter sido aberto um processo de inquérito do Conselho de Disciplina da FPF.

Em causa suspeitas pela forma como os algarvios se apresentaram no Estádio do Dragão, na partida contra o FC Porto, que terminou 7-0.

A SAD lembra que os “acionistas cumprem escrupulosamente com as suas obrigações financeiras e têm como prioridade o engrandecimento das instalações de trabalho para a prática do futebol".

"Na mesma época desportiva em que foi autorizada uma equipa entrar em campo com nove jogadores, e já depois de técnicos manifestarem em conferência de imprensa de antevisão aos jogos que iriam gerir o seu plantel em função do adversário, seria idiota intentar à Portimonense SAD um processo de inquérito que coloca em causa a seriedade da equipa técnica, jogadores, dirigentes e administração", acrescentam.