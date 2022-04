Antigo jogador Serifo encontrado depois de dois dias desaparecido

O antigo jogador Serifo Cassamá, que fez toda a carreira ao serviço do Leça, foi encontrado depois de dois dias desaparecido. O ex-jogador está internado no serviço da urgências do hospital Santo António.

Segundo o filho nas redes sociais, os pertences de Serifo foram encontrados em Leça da Palmeira, junto à marginal, no feriado de 25 de abril.

Serifo, de 55 anos, fez toda a carreira de futebolista no Leça, entre a I e a II Liga, tendo jogado no clube entre 1987 e 2004, quando terminou a carreira.

[Atualizado às 12h05 - Serifo encontrado]