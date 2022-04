Subida imediata à I Liga não é objetivo da Oliveirense

A Oliveirense é a primeira equipa a garantir a subida aos escalões profissionais, conseguindo um ano depois da despromoção regressar à II Liga. O 25 de abril foi de festa a dobrar em Oliveira de Azeméis, mas o presidente do clube, em entrevista à Renascença, procura colocar gelo na euforia dos adeptos, que, impulsionados pelo regresso da equipa à Liga 2, possam sonhar com uma subida na época seguinte ao escalão principal do futebol português. A ambição existe, mas não no imediato, esclarece Horácio Bastos.

“O objetivo é chegar à I Liga, mas fazê-lo assim, de seguida, seria da minha parte estar a dar um passo maior que a perna e, portanto, não é esse o nosso objetivo, embora lutemos em todos os jogos para ganhar”.

A SAD da UD Oliveirense é detida maioritariamente pelo investidor japonês Akihiro Kin, empresário ligado ao desenvolvimento de aplicações para "smartphones". Questionado por Bola Branca se a parceria luso-japonesa é para manter, Horácio Bastos assinala como única dificuldade os 11 mil km que separam Tóquio de Oliveira de Azeméis; em todo o caso, não será a distância a impedir a continuidade da relação de sucesso entre a UD Oliveirense e o investidor japonês que não tem faltado ao prometido. A aliança mantém-se sólida e deve prosseguir.

“Penso que sim, porque eles não falharam com nada do que se comprometeram com a SAD. Temos as contas todas em dia e um projeto engraçado. O problema é a distância, eles estão do outro lado do mundo, nós estamos aqui e não há muita facilidade em fazer esse trajeto com frequência. Embora não seja a mesma coisa, há comunicações que se fazem e está a correr muito bem”, remata Horácio Bastos.

Fábio Pereira continua no banco

Fábio Pereira, o treinador que acaba de reconduzir a União Desportiva Oliveirense à Liga 2, tem a continuidade para a próxima época garantida. Nestas declarações a Bola Branca, o presidente destaca o papel do treinador de 43 anos e, no que depende do clube, dá como certa a sua permanência no comando técnico da equipa.

“A decisão passa, obviamente, pela administração, mas Fábio Pereira é efetivamente um treinador que a SAD quer que continue, pelo excelente trabalho que fez. Se temos a agradecer a alguém esta subida de divisão, o Fábio Pereira é cabeça de cartaz nessa matéria. Houve muitas dificuldades ao longo da época e ele conseguiu unir o balneário, mantendo a equipa motivada a ganhar desde o primeiro jogo; com esse mérito e com toda a qualidade que tem no treino, obviamente que queremos continuar com ele para a próxima época”, declara o presidente da UD Oliveirense.