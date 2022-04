Sporting volta ao trabalho com titulares do Bessa no ginásio

O Sporting voltou aos treinos, esta terça-feira, depois da vitória por 3-0 em casa do Boavista, na noite de segunda-feira.

Os titulares da partida realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram no relvado. Para esta sessão, o treinador Rúben Amorim voltou a chamar vários jovens da formação, segundo a nota do clube leonino, sem revelar quem.

O Sporting voltou a ficar a seis pontos do FC Porto, que perdeu em Braga. Os leões preparam a receção ao Gil Vicente, no próximo domingo. Em caso de vitória, o FC Porto nunca poderá celebrar o título na próxima jornada.

Depois de um dia de folga, o plantel do Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10h30.