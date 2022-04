Ricardo Soares suspenso 15 dias e pode voltar só na última jornada

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, foi suspenso 15 dias e pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O técnico da equipa de Barcelos foi expulso na última jornada do campeonato, no jogo frente ao Paços de Ferreira. Segundo o relatório do árbitro, Ricardo Soares disse: "Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha". À suspensão junta-se ainda uma multa de 2.805 euros

Com este castigo, Ricardo Soares não poderá estar no banco nos próximos dois jogos: em Alvalade, frente ao Sporting, e em casa, frente ao Tondela. Ricardo Soares volta ao banco na última jornada, em casa do Vitória de Guimarães.

O Gil Vicente ainda não tem o quinto lugar garantido. A formação gilista tem 48 pontos, mais cinco do que o Vitória de Guimarães, com nove pontos por disputar e um duelo entre as duas equipas na última jornada.

O sexto lugar também pode dar qualificação europeia, caso o Tondela perca a final da Taça de Portugal contra o FC Porto.