APAF apresenta queixa de Sérgio Conceição e de Pepe

A APAF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, vai apresentar junto do Conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, participações disciplinares de Sérgio Conceição e Pepe, devido às críticas ao árbitro Hugo Miguel proferidas no final do jogo de ontem em Braga que o FC Porto perdeu por 1-0.

Os dragões queixam-se de três lances de grande penalidade que não foram assinalados. Um por falta de Matheus Magalhães sobre Evanilson. Outro por uma suposta mão de Al Musrati e ainda um outro lance, onde o Porto entende que existe falta de Yan Couto sobre Taremi.