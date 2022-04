UD Oliveirense é a primeira equipa promovida à II Liga

A UD Oliveirense garantiu a subida à II Liga, esta segunda-feira, com uma vitória no terreno da União de Leiria, por 0-2.

Golos de Jaiminho e Michel fizeram da equipa de Oliveira de Azeméis a primeira da Liga 3 a ser promovida ao segundo escalão, esta época.

A UD Oliveirense termina a penúltima jornada da Série 2 de subida com 11 pontos, contra sete da União de Leiria, segunda classificada. A vitória na série permite-lhe a ascensão direta à II Liga.

Na última jornada, União de Leiria, Sporting de Braga B (terceiro classificado, com cinco pontos) e Vitória de Setúbal (quarto, com quatro) lutam por uma vaga no "play-off" de subida.

Os bracarenses visitam a UD Oliveirense, ao passo que setubalenses e leirienses jogam entre si.