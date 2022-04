Ricardo Horta chega ao golo 100 na carreira

Ao todo, Ricardo Horta tem sete golos pelo Vitória de Setúbal, clube que o lançou no futebol profissional, três no Málaga, de Espanha, e 90 pelo Braga . É o segundo melhor marcador histórico dos minhotos, só atrás de Mário Laranjo, que apontou 92 golos pelo Braga entre 1946 e 1954.

Foi com o golo que derrotou (1-0) o FC Porto, na 31.ª jornada da I Liga, que o avançado e capitão do Sporting de Braga atingiu a marca redonda.

Mais recordes à espera de Ricardo Horta



Ricardo Horta é, também, o melhor goleador português da I Liga nas últimas seis épocas. Desde que voltou a Portugal, em 2016/17, o avançado leva 62 golos marcados. São mais oito do que o segundo classificado, Pizzi, que em janeiro deixou o Benfica com o registo de 54 golos.

Esta já é a segunda temporada mais goleadora da carreira de Ricardo Horta. O capitão do Braga, que leva 20 golos, só superou estes números em 2019/20, quando chegou aos 24. No entanto, iguala os números de há dois anos num parâmetro: as 10 assistências, contra as seis de então, levam-no a ter tido intervenção direta num total de 30 golos.

Se abrirmos a contabilidade de golos para lá das últimas seis épocas, e considerando jogadores portugueses no ativo, Horta está atrás de Pizzi.

O médio que o Benfica emprestou ao Istambul Basaksehir é, ainda, o jogador português no ativo com mais golos no campeonato: 72. O avançado do Braga é segundo da tabela, a três golos, com 69.

A cumprir a sexta época no Sporting de Braga, Ricardo Horta jogou, ainda, no Málaga e no Vitória de Setúbal, onde terminou a formação iniciada no Benfica. Tem uma internacionalização por Portugal, com a Albânia, em 2014. Foi o último jogo de Paulo Bento à frente da seleção, antes de Fernando Santos, que nunca utilizou o capitão do Braga.