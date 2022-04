Petit. “Não mostrámos a nossa imagem"

O treinador do Boavista considera que a equipa não mostrou a imagem devida na partida contra o Sporting (0-3).

“O Sporting entrou melhor nos primeiros 10 minutos. Tivemos dificuldades em ajustar os três da frente deles, com a mobilidade que apresentaram e as diagonais do Edwards com o Esgaio a entrar. O Sporting tem um remate que o Bracali defende. Nós temos a chance numa primeira parte sem grandes oportunidades”, disse Petit.

O técnico axadrezado acrescenta: “Tentámos ajustar na segunda parte. Temos a oportunidade do Makouta e depois chega o golo algo caricato, em que a bola ressalta. Ficou mais fácil para o Sporting”.

Petit lembra que “tem sido difícil fazer um onze, com as lesões e castigos que temos tido, mas nunca nos queixámos”.

“O terceiro golo chega de penálti outra vez, já na Madeira tinha acontecido, agora aqui. Temos de falar sobre estes dois últimos jogos, não mostrámos a nossa imagem", referiu.

Segundo o treinador da equipa do Bessa, “temos de levantar a cabeça e corrigir estes dois últimos jogos. Temos de deixar uma imagem diferente com o Moreirense."

“Faltam três jogos, são nove pontos. Temos 33 pontos e queremos sempre estar bem na tabela classificaitiva. Sabemos da realidade e olhamos para o campeonato. Os últimos dois jogos não mostraram aquilo que temos feito desde que cheguei. A última imagem é a que fica e estes jogadores têm de saber que têm um treinador exigente. Ainda não acabou. Queremos mais pontos e os adeptos também querem isso”, explicou.

