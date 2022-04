Nota 4 para Manuel Mota. “Arbitragem à inglesa”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Manuel Mota, árbitro do Boavista – Sporting.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Manuel Mota fez um “bom trabalho, uma arbitragem à inglesa”.

Numa primeira parte de “jogo pouco intenso”, nota apenas para dois lances: o árbitro assistente equivocou-se ao marcar fora de jogo a Nuno Santos e Edwards caiu na área, mas “nada existe”.

Já na segunda parte, Abascal puxou Edwards fora da área e deveria ter sido assinalada falta. O mesmo Abascal empurrou com os dois braços o adversário no lance que redundou no penálti.

Em relação ao golo anulado ao Sporting, não houve discussão devido ao adiantamento.

Foi uma “arbitragem à inglesa” e Nota 4.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Boavista por 3-0.