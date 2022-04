Viveram-se momentos de tensão e confrontos entre adeptos antes do Trofense – Varzim.

O site TrofaTV mostrou os confrontos nas imediações do estádio da Trofa.

De acordo com a mesma fonte, os muros do Estádio do Trofense e de moradias nas redondezas foram vandalizados com mensagens de apoio ao Varzim e de insultos à formação visitada.

Não há, para já, informações por parte da polícia.

Imagens da Trofa TV: