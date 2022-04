Carlos Carvalhal enaltece feito do Braga. "Batemos um Porto que não perdia há 58 jogos"

Carlos Carvalhal enalteceu a vitória do Sporting de Braga que pôs fim a uma série de 58 jogos do FC Porto sem perder.

Em declarações à Sport TV, o treinador do Braga enviou um "abraço fortíssimo" aos seus jogadores, que mostraram "muita vontade de ganhar", e salientou que os minhotos conquistaram os três pontos, que asseguram o quarto lugar no campeonato, de forma "sempre positiva".

"Grande adversário, equipa fortíssima. Travámos a dinâmica do Porto, mas sempre com sentido de baliza. Procurámos defender o golo, mas nunca descurámos de fazer o segundo. Vencemos um jogo dificílimo, o Porto é um adversário muito difícil de vencer, Sérgio Conceição está a fazer um trabalho fantástico. Temos os mesmos pontos do ano passado, conseguimos três pontos valiosos e ainda temos mais pontos para conquistar até ao fim. Temos um mérito tremendo, batemos um adversário que não perdia há 58 jogos", realçou.

Carvalhal voltou a destacar o mérito da sua equipa técnica esta época, depois de perder "cinco ou seis titulares":

"As coisas têm uma lógica construtiva, não nascem feitas. Fizemos uma transformação de cinco, seis jogadores que jogavam habitualmente para sete, oito jogadores que eram segundas opções. A equipa foi crescendo, a ideia de jogo foi assimilada, os jovens foram ganhando mais experiência, os jogadores intermitentes habituaram-se a jogar quinta-feira, domingo, quinta-feira, domingo. Se não querem isso, deixem de contratar treinadores e contratem-se mágicos."