Tondela e Vitória empatam e ninguém fica contente

O Tondela empatou 1-1 com o Vitória Guimarães, em partida da jornada 31 da I Liga.

Marcaram primeiro os donos da casa, por Rafael Barbosa, mas Rafa Soares empatou poucos minutos depois.

Nenhuma das duas equipas se saiu a rir. O Tondela queria os três pontos para fugir à despromoção e o Vitória sonha com lugares europeus.

Assim, o Tondela mantém-se no 17.º posto, com 26 pontos, os mesmos do Moreirense (16.º) e mais um do que a Belenenses SAD (18.º). Já o Vitória segue em sexto, com 43 pontos, a cinco de atraso para o Gil Vicente.

Veja o resumo da partida: