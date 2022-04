Rui Pedro Silva. “Não me pareceu lance para penálti”

O treinador do Famalicão considera que a sua equipa “esteve compacta e sem permitir ocasiões de golo” ao Benfica.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil e que tínhamos de jogar nos limites e com a máxima concentração. Entramos assim e fomos competitivos. Tínhamos a nossa estratégia, mas infelizmente não conseguimos concretizá-la numa transição rápida. Mantivemos o bloco baixo e o Benfica teve muita posse e foi dominando o jogo. A nossa equipa esteve compacta e sem permitir ocasiões de golo. Não conseguimos alcançar o objetivo de lutar pelos três pontos", referiu Rui Pedro Silva.

Em declarações à Btv, o técnico famalicense refere que tentaram “condicionar e ser mais pressionantes, mas a saída de jogo do Benfica fez-nos baixar as linhas", especialmente na segunda parte.

Questionado sobre um lance na área do Famalicão, eventual mão, Rui Pedro Silva diz que, “do banco não me pareceu lance para penálti. Com VAR todos percebem que não é penálti”.

Benfica e Famalicão empataram 0-0 na Luz.