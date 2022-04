Vizela vence Arouca e dá passo para a manutenção

O Vizela derrotou o Arouca, por 2-1, numa partida entre aflitos que abriu a jornada 31 da I Liga.

Os dois golos dos donos da casa foram apontados por Schettine, aos 38 e 72 minutos. Pelo meio, os arouquenses ainda empataram por Alan Ruiz, aos 49 minutos.

A equipa de Álvaro Pacheco regressou aos triunfos no campeonato, três jogos depois, e sobe aos 32 pontos.

Já o conjunto de Armando Evangelista mantém os 27 pontos, um lugar acima do lugar que dá “play-off” de manutenção. No entanto, dependendo do desenrolar da jornada, até pode cair abaixo da “linha de água”.

Nota ainda para a lesão do árbitro Artur Soares Dias. Depois de ter sentido dificuldades físicas na primeira parte e de ter recebido assistência médica, o juiz da partida voltou como quarto árbitro para o segundo tempo. Soares Dias foi substituído por David Silva.

Veja o resumo da partida: