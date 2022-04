Fábio Espinho desfalca candidatura de subida do Feirense

O médio Fábio Espinho, do Feirense, fraturou o joelho e termina a temporada mais cedo.

O jogador de 36 anos, capitão e uma das figuras da época do clube de Santa Maria da Feira, anunciou nas redes sociais que sofreu uma "fractura compressiva do prato tibial externo".

Espinho assume que estava a ser "uma das melhores épocas a nível individual, mesmo com 36, senti-me feliz e valorizado no meio de tanta juventude. Agora é recuperar e dar força aos meus colegas para as quatro finais que faltam ganhar".

O médio apontou sete golos e cinco assistências em 28 jogos disputados esta temporada.

O Feirense está no quarto lugar da II Liga, com 52 pontos, a cinco de um lugar de "play-off" e a sete de um lugar de subida direta.