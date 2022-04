Zainadine renova com o Marítimo até 2024

Zainadine, sub-capitão do Marítimo, renova contrato até 2024 com o clube insular.

O Marítimo anunciou que estendeu o contrato com Zainadine por mais dois anos.

O central, de 33 anos, chegou à Madeira por empréstimo do Tianjin Teda, da China, em 2016. O Marítimo acabaria por comprar o atleta que tem jogado muito pelos maritimistas.

Desde que aterrou, em 2016, na Madeira, Zainadine tem 178 jogos pelo Marítimo e é um dos capitães da equipa às ordens de Vasco Seabra.

Esta temporada, soma 30 partidas disputadas. O Marítimo está no sétimo lugar da I Liga, com 36 pontos, e ainda sonha com o sexto posto, que poderá dar qualificação europeia.