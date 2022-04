Vizela quer dar novamente "grande resposta" após desaire

O treinador do Vizela acredita que a sua equipa dará, frente ao Arouca, na jornada 31 da I Liga, boa resposta ao desaire do jogo anterior.

Em conferência de imprensa de antevisão aos arouquenses, esta quinta-feira, Álvaro Pacheco assume que o Vizela precisa de "ir em busca dos três pontos" frente a um adversário direto pela manutenção, depois do desaire na jornada anterior, diante do Belenenses SAD.



"Em três anos que estamos aqui, percebemos que quando a equipa tem um jogo menos conseguido, dá depois uma grande resposta. É o que esperamos amanhã [sexta-feira]", assume o treinador.



Álvaro Pacheco espera um jogo muito disputado frente ao Arouca:

"Duas equipas com um histórico muito parecido, porque vêm da II Liga e têm coisas em comum na ideia de jogo. São agressivas e lutam até ao fim. Vai ser um jogo intenso, com duas equipas em busca dos três pontos nesta altura fundamental do campeonato. Vai ser um bom jogo."

O Vizela, 14.º classificado, com 29 pontos, recebe o Arouca, 15.º, com 27, com apito inicial para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio do FC Vizela.