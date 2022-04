Gil Vicente quer segurar o quinto lugar com regresso às vitórias

O treinador do Gil Vicente quer segurar o quinto lugar do campeonato até ao fim e regressar às vitórias na receção ao Paços de Ferreira.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 31.ª jornada, Ricardo Soares assume que a equipa podia e devia ter mais pontos, depois de só ter conseguido vencer um dos últimos sete jogos.

"Estamos a quatro jornadas do fim, numa situação privilegiada, que é o quinto lugar, e queremos mantê-la. (...) Entramos em todos os campos para vencer, mas se estamos em quinto lugar é porque temos feito um trabalho para isso. Até podíamos ter mais pontos, para o que temos produzido é manifestamente pouco", destaca o técnico dos gilistas.

Ricardo Soares nega que haja pressão adicional pelos últimos resultados: "Estávamos pressionados quando estávamos a dois pontos do quinto lugar e passámos, depois a equipa deu sempre uma resposta cabal."

O treinador do Gil Vicente salienta que "às vezes há estes ciclos", como há outros em que a equipa "até venceu e não merecia tanto".

Gil "igual a si próprio" para derrotar o Paços

O Paços de Ferreira, adversário da jornada 31, "tem conquistado bastantes pontos" após a entrada de César Peixoto, em dezembro.

"Melhorou no processo de jogo, está mais competente a defender e é uma equipa mais ofensiva também”, salienta Ricardo Soares.



Para vencer o que espera ser "um excelente jogo", além de "muito competitivo e equilibrado", o Gil Vicente terá de ser "igual a si próprio".

Gil Vicente, quinto classificado, com 47 pontos, e Paços de Ferreira, oitavo, com 36, defrontam-se às 20h30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos.