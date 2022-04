Garantia de manutenção não retira pressão ao Marítimo

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, não retira pressão à sua equipa, depois de garantida a manutenção na I Liga.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, Vasco Seabra salientou que o objetivo até ao final da época é conquistar o "maior número de pontos possível".

“A pressão continua a existir, porque queremos ficar com o maior número de pontos possíveis e, naturalmente, se o próximo dita três, é desses três que nós vamos em busca”, sublinhou, na antevisão da visita ao Santa Clara, a contar para a 31.ª jornada.



O Santa Clara é “uma equipa estável, bem treinada e com bons jogadores, faz muitos pontos em casa”, segundo Vasco Seabra. De facto, a equipa de Mário Silva não perde em casa há nove jornadas. Ainda assim, o Marítimo "conquista muitos pontos fora de casa".

Seabra acelerou manutenção do Marítimo

Seabra pegou no Marítimo numa situação complicada à 12.ª jornada, com um 17.º lugar, que dava a descida direta. Com 29 pontos em 19 jogos, garantiu a manutenção a quatro rondas do final do campeonato.

"Deu muito trabalho e é fruto de uma ligação muito grande entre todos nós, estrutura, adeptos, jogadores e o seu compromisso”, admite o treinador, enfatizando que quando chegou não quis pensar em “quantos pontos queria fazer, nem os que ditavam a permanência, nem um lugar europeu”.

O Marítimo, sétimo, com 36 pontos, visita o Santa Clara, nono, com menos um ponto, no sábado, às 18h00, no Estádio de São Miguel.