Arouca não conta salvar-se com 30 pontos. "Vai ser preciso mais"

O Arouca não respirará de alívio se vencer o próximo jogo, em Vizela: o seu treinador, Armando Evangelista, assume que a barreira dos 30 pontos é "insuficiente" para assegurar a manutenção na I Liga.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo da 31.ª jornada do campeonato, Evangelista recusa relaxar uma vez atingida a meta das três dezenas de pontos.

“Vai ser preciso mais. De qualquer forma, sabemos da importância deste jogo e, por isso, faz sentido relembrar o que tem sido esta época: os sacrifícios, as dificuldades, o sofrimento e colocar toda a nossa energia e união nesta reta final para tudo o que passámos possa fazer sentido e encaixar no que pretendemos”, sustenta.

O Vizela, que soma mais dois pontos que o Arouca, "tem tido um percurso com grande apoio a jogar em casa". Armando Evangelista quer aproveitar o ambiente "para encontrar uma forma de motivação".

Arouca está bem vivo e só depende de si

Numa altura em que a distância entre o último classificado e o 13.º lugar é de apenas cinco pontos, o Arouca depende apenas de si para alcançar a manutenção. Armando Evangelista enaltece esse facto, salientando que "muita gente estaria à espera de que o Arouca no final da primeira volta estivesse ‘morto’".

"A verdade é que, a quatro jogos do fim, dependemos apenas de nós. Parece-me um fator acrescido para a motivação que precisávamos, gostaríamos e merecíamos ter mais pontos, mas provavelmente mais treinadores a dizer o mesmo que eu. O que está para trás, está para trás, agora é focar nos quatro jogos que podem definir o futuro deste grupo”, vinca.

O Arouca, 15.º classificado, com 27 pontos, desloca-se ao terreno do Vizela, 15.º, com 29 pontos, em partida agendada para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Futebol Clube de Vizela.