Tondela estreia-se no Jamor. "Estamos radiantes e vamos aproveitar"

O Tondela quer aproveitar a primeira presença da sua história na final da Taça de Portugal.

A equipa beirã apurou-se para o Jamor, esta quarta-feira, com um empate sofrido no terreno do Mafra, por 1-1. Valeu a vitória, por 3-0, na primeira mão das meias-finais. No final da partida, em declarações à Sport TV, o adjunto Sérgio Gaminha salientou que o percurso do Tondela "não se resume a este jogo, nem este jogo resume a eliminatória".

"Muito orgulhosos por atingir a final da Taça. O trajeto foi fantástico. Não se resume ao jogo de hoje nem este jogo resume a eliminatória. ºE uma oportunidade histórica para todos disputar uma final da Taça, estamos radiantes e vamos aproveitar", afiançou o adjunto de Nuno Campos.

Sérgio Gaminha não escondeu que o Tondela passou por dificuldades em Mafra, frente a uma equipa da casa que criou várias situações de golo e falhou um penálti. Contudo, destacou, também, que a sua equipa sabia que o adversário "a qualquer momento podia desequilibrar-se":

"Virar [a eliminatóia] era sempre possível e sempre esperámos dificuldades. A segunda parte é dominada pelo Mafra. As situações que foi criando foram trazendo algum nervosismo à equipa, perdemos algum controlo emocional e tático. Ainda assim a equipa tornou-se capaz ao longo do tempo e aproveitámos um desequilíbrio do Mafra [para marcar]."

Voltar a apontar baterias para o campeonato

O adjunto de Nuno Campos realçou que tanto o Mafra como o Tondela devem estar "orgulhosos do trajeto fantástico" na Taça de Portugal.

Agora, o foco volta para a luta pela manutenção na I Liga: "Domingo temos um jogo muito importante para o campeonato."

À falta de quatro jornadas, o Tondela está no penúltimo lugar do campeonato, em zona de despromoção direta, com 25 pontos, menos dois que o Arouca, primeira equipa acima da linha de água.