Mafra queria mais. "Fizemos do Tondela uma equipa pequenina"

O treinador do Mafra, Ricardo Sousa, considera que a sua equipa teve oportunidades suficientes para virar a eliminatória com o Tondela e chegar à final da Taça de Portugal. Ainda assim, mostra-se orgulhoso do percurso e da exibição na segunda mão das meias-finais.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, que terminou empatada a um golo e deu a passagem ao Tondela, Ricardo Sousa salientou que "a derrota é dolorosa, mas da exibição não há nada a dizer".

"Podíamos estar aqui até amanhã que se calhar não ganhávamos a eliminatória. Fizemos do Tondela uma equipa pequenina", destacou.

O Mafra deu "o que tinha e o que não tinha e os jogadores superaram-se". Só faltou maior acerto na finalização, inclusive da marca dos 11 metros:

"Se calhar, aos cinco minutos da segunda parte já podíamos estar na frente da eliminatória com um 4-0, porque tivemos um penálti falhado e três oportunidades flagrantes. Fomos acumulando boas jogadas e nunca abdicámos do nosso processo, independentemente de estarmos a jogar com uma equipa de divisão superior. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e dos nossos adeptos, que nos apoiaram de forma excelente."

Mafra deu "cinco passos em frente"

Ricardo Sousa frisou que a sua equipa fez história pelo Mafra e destacou a personalidade dos jogadores, que não se contentaram com isso.

"Estou triste e desgostoso, tenho o balneário a chorar, mas quando chegamos a uma meia-final da Taça de Portugal, fazemos história pelo Mafra e tenho os jogadores a chorar, é sinal de que tenho um grupo de trabalho excelente e de que o trabalho é bem feito. Este ano demos não um passo em frente, mas, se calhar, cinco", enalteceu.

Mafra e Tondela empataram, por 1-1, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A vitória, por 3-0, no primeiro jogo valeu aos beirões a passagem à final, em que defrontarão FC Porto ou Sporting.