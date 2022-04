Belenenses SAD impedido de inscrever e renovar com jogadores

“No caso da compensação, multa, percentagens referidas, despesas ou quaisquer outros encargos inerentes ao funcionamento das Comissões de Arbitragem não serem pagas no prazo de 30 dias, os Clubes ficam automaticamente impedidos de registar novos contratos de jogadores seniores masculinos ou jogadores aptos a participar nesta categoria, bem como de renovar os já registados, até integral pagamento das importâncias em dívida”, pode ler-se na alínea em causa.

Findo o prazo sem apresentação de qualquer comprovativo dos pagamentos, a equipa da I Liga fica impossibilitada de inscrever jogadores e renovar contratos, de acordo com o exposto no artigo 54.º, n.º 5, do Regulamento do Estatuto, Categoria, Inscrição e Transferência de Jogadores (RECITJ) da FPF.

No entanto, esse recurso foi indeferido, o que levaria ao pagamento desse valor e das custas do processo num prazo de 30 dias, a partir da data de notificação das partes.

A 7 de maio de 2021, uma comissão arbitral composta pela FPF condenou o Belenenses SAD a uma compensação financeira no valor de 30.797,26 euros ao Belenenses, pelos direitos de formação do defesa-esquerdo. Seguiram-se recursos da decisão na FPF e também para o Tribunal Constitucional.

O Belenenses SAD está impedido de inscrever jogadores, depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter confirmado, esta quarta-feira, a ausência de pagamento dos direitos de formação de Nilton Varela ao clube Os Belenenses, do Campeonato de Portugal.

O clube e a SAD do Belenenses estão afastados desde o início da época 2018/19, quando o protocolo de utilização do Restelo pela SAD terminou e esta mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional. Em outubro de 2021, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu que as duas entidades já não possuem ligação identitária.

O defesa Nilton Varela, atualmente na equipa principal do Belenenses SAD, fez grande parte da formação no clube da Cruz de Cristo, tendo também passado pelo Sporting. Assinou contrato profissional com a equipa da I Liga em 2019/20, após a separação.

Nilton Varela, de 20 anos, totaliza dois golos em 42 jogos pela equipa principal do Belenenses SAD. Também atuou na equipa sub-23 por 17 ocasiões.