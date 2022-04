Taça de Portugal. Beto vê clássico "sem favorito" no Dragão

Apesar da vantagem alcançada na primeira mão em Alvalade, o FC Porto não tem o favoritismo para o clássico com o Sporting que, na próxima quinta-feira, vai decidir um dos finalistas da Taça de Portugal.

Em Bola Branca, este jogo é projetado pelo guarda-redes internacional português Beto, que passou pela baliza dos dois clubes.

O FC Porto venceu a primeira mão em Alvalade por 2-1, mas a eliminatória ainda não está decidida, considera.

"Independentemente do FC Porto ter vantagem, não me parece que exista favoritismo de qualquer uma das partes. O Porto joga em casa, mas o Sporting tem jogadores com experiência para suportar essa exigência. Acredito que será um jogo muito disputado. O Sporting terá de ir à procura do resultado e não sei até que ponto isso poderá ser favorável à estratégia do Sérgio Conceição e ao FC Porto", refere.

Mérito para Sérgio Conceição

Beto não vê o Sporting num mau momento, mas olha para um FC Porto muito forte apesar de ter perdido, no mercado de janeiro, o melhor jogador do campeonato, o colombiano Luís Diaz.

"Não vejo o Sporting num mau momento. Vejo sim, um FC Porto que perdeu o melhor jogador do campeonato, Luís Diaz, mas que encontrou soluções e promoveu jogadores que não eram tão preponderantes na equipa. Há muito mérito do Sérgio Conceição e dos jogadores que perceberam bem a mensagem do treinador", acrescenta.

Já quanto à luta pelo título, Beto considera que, depois da derrota com o Benfica, o Sporting deixou "via aberta" para o FC Porto conquistar o campeonato português.