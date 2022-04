"O futebol português fica mais pobre sem a Académica", diz o antigo presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra, Álvaro Amaro.

O clube desceu, no sábado, pela primeira vez ao terceiro escalão do futebol português, o que leva Álvaro Amaro a concordar com as afirmações do treinador do Porto: "Como dizia o Sérgio Conceição, o futebol português fica mais pobre não tendo a Académica. O futebol português precisa da Académica na I Liga".

Ainda assim, e face a esta descida, o antigo dirigente da Académica não vê este momento como um presságio do fim do clube.

"A Académica já sofreu e levantou-se. Eu estava lá, lembro-me bem. Agora estamos a sofrer, mas a Académica vai erguer-se, tem que ser, custe o que custar. A Académica enriquece o futebol português", afirma, em declarações à Renascença.

Álvaro Amaro recorda um clube que deixou de "mobilizar a cidade [de Coimbra]", o que, inevitavalmente, conduziu a este desfecho".