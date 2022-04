Nuno Almeida no clássico da Taça é "clara aposta na experiência"

Paulo Pereira, comentador de arbitragem da Renascença, vê na nomeação de Nuno Almeida para o clássico das meias-finais da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting, "uma clara aposta na experiência".

Nuno Almeida, o "árbitro com mais épocas do futebol nacional em atividade", foi o escolhido para arbitrar a segunda mão da meia-final, no Dragão. Paulo Pereira considera que, mesmo não sendo árbitro internacional, o juiz de 46 anos tem estado ao mais alto nível.

"Apesar de nunca ter sido árbitro internacional, fruto das épocas que tem feito, onde se apresentou em muito bom nível, tem podido ombrear com os árbitros que ostentam as insígnias da FIFA", afirma o ex-árbitro.

O comentador garante que Nuno Almeida, que cumpre, este ano, a última temporada como profissional da arbitragem, "é aquele que em termos da globalidade da sua capacidade reúne as melhores condições para este importante jogo".

Restrições encurtam o lote de disponíveis

As opções, segundo Paulo Pereira, não eram vastas, dadas as várias restrições.

"As opções foram ficando reduzidas ao longo das últimas semanas. Artur Soares Dias arbitrou a primeira mão, por isso não estaria disponível para arbitrar a segunda mão. Tiago Martins e Fábio Veríssimo estiveram muito recentemente em jogos das duas equipas. João Pinheiro e Luís Godinho estão na mesma situação", acrescenta.

Além destas condicionantes, Paulo Pereira lembra o desempenho de outro árbitro que podia ser alternativa para o jogo de quinta-feira, no Dragão.

"Uma opção que podia ser viável, Hugo Miguel, no último Sporting-Benfica foi criticado no VAR, por não ter intervindo em algumas situações em que podia e deveria ter feito", recorda.

Mais jovens sem "maturidade e experiência"

Fora as exibições e as condicionantes, o antigo árbitro lembra que outros árbitros não têm as capacidades necessárias: "Um grupo de árbitros internacionais muito novos ainda não tem maturidade nem experiência para poderem dar o seu contributo para um jogo desta importância."

Nuno Almeida será assistido por André Campos e Pedro Felisberto, e pelo quarto árbitro Hélder Malheiro. Na Cidade do Futebol, Bruno Esteves será o videoárbitro (VAR), e João Pinheiro e João Bessa Silva os seus assistentes.

O Porto venceu o Sporting, em Alvalade, na primeira mão da eliminatória, por 2-1. A segunda mão, no Estádio do Dragão, joga-se na quinta-feira, às 20h15, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.