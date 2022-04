Nuno Almeida apita o FC Porto-Sporting da Taça de Portugal

Nuno Almeida é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para apitar o FC Porto-Sporting da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

O árbitro de 46 anos despede-se esta época da arbitragem e o clássico no Estádio do Dragão será o 26º jogo da época para o árbitro da Associação de Futebol do Algarve.

Este é o segundo Porto-Sporting da temporada para Nuno Almeida, que esteve na partida em Alvalade, da quinta jornada do campeonato, e que terminou empatado a uma bola.

No Dragão, André Campos e Pedro Felisberto serão os assistentes, enquanto que Hélder Malheiro é o quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, Bruno Esteves é o videoárbitro. João Pinheiro é o AVAR, assim como João Bessa Silva.

O Porto venceu em Alvalade, em casa do Sporting, na primeira mão da eliminatória, por 2-1. A segunda mão, no Estádio do Dragão, joga-se esta quinta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

