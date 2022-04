Boavista renova com capitão Bracali, que vai jogar até aos 42 anos

O Boavista anunciou a renovação de contrato com o capitão de equipa Rafael Bracali, assegurando a continuidade do guarda-redes na próxima época.

O guardião vai, deste modo, jogar até pelo menos até aos 42 anos de idade. Bracali completa 41 no final desta temporada, em maio, e ficará num clube mais uma época. É o jogador mais velho da I Liga em atividade.

Bracali chegou ao Boavista em 2018. Esta época é a com mais utilização, com 28 jogos disputados. No total, defendeu a baliza axadrezada em 56 ocasiões.

O guarda-redes conta com mais de 200 jogos na I Liga, com passagens pelo Nacional, FC Porto, Olhanense e Arouca.