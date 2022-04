Sindicato repudia insultos racistas a jogador do Benfica B

O Sindicato dos Jogadores (SJ) repudia os insultos dirigidas a Sandro Cruz, do Benfica B, no jogo com o Rio Ave, da II Liga, no domingo.

Em comunicado no site oficial, o SJ sublinha que tal comportamento é "totalmente inaceitável" e "mancha a imagem do futebol português". Uma ocorrência "que se soma a muitas outras", expondo um problema que exige "uma abordagem transversal".

"O Sindicato dos Jogadores repudia as manifestações racistas dirigidas a Sandro Cruz, jogador do Benfica B, no jogo entre esta equipa e o Rio Ave. Este caso não é um exemplo único e continuam a ser necessárias medidas para promover uma melhor cultura desportiva em Portugal, atuando preventivamente", pode ler-se.

O Sindicato dos Jogadores espera que o caso de Sandro Cruz "seja devidamente enquadrado juridicamente e mereça resposta cabal das autoridades competentes" e manifesta solidariedade para com o jogador do Benfica B.