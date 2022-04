Braga e Estoril anulam-se sem prémio nem castigo

Estoril Praia e Sporting de Braga empataram sem golos, esta sexta-feira, no jogo de encerramento da jornada 30 da I Liga.

Um empate que não agrada a nenhuma das equipas: os lisboetas podiam ter chegado ao sétimo lugar, mais perto da zona europeia; os minhotos falham a oportunidade de ficar a um ponto de garantir o quarto lugar, além de ficarem a 12 pontos do Benfica, terceiro classificado.

Contudo, este não é, também, um nulo dramático: o Estoril mantém-se confortáveis nove pontos acima da zona de perigo (falta disputar 12) e o Braga mantém nos nove pontos a vantagem sobre o quinto lugar.

Braga pode "ajudar" a decidir o campeão

Na próxima jornada, o Estoril defronta, em casa, o Belenenses SAD e o Sporting de Braga recebe o líder do campeonato, o FC Porto.

A equipa de Sérgio Conceição sagrar-se-á campeã nacional se fizer em Braga melhor resultado do que o Sporting no Bessa, com o Boavista.

Sporting de Braga-FC Porto, na segunda-feira, às 18h00, e Boavista-Sporting, no mesmo dia, às 20h30, da jornada 31, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.