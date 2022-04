Boavista segura Pedro Malheiro com renovação até 2025

Pedro Malheiro renovou com o Boavista por mais duas temporadas.

No site oficial, esta segunda-feira, o clube do Bessa comunicou que o lateral-direito português, de 21 anos, que terminava contrato em junho de 2023, estendeu o vínculo até ao final da temporada 2024/25.

Citado pelo site do Boavista, Pedro Malheiro assume estar "muito feliz" por renovar contrato com o que diz ser o "clube do coração". Ser aposta na equipa principal era "um dos maiores objetivos" de carreira.

"Estou extremamente orgulhoso do meu percurso no Boavista, mas agora é preciso trabalhar ainda mais, uma vez que quero continuar a crescer como jogador para ajudar ainda mais o clube”, sustenta.

Pedro Malheiro estreou-se esta época na equipa principal do Boavista. Leva 14 jogos disputados, a maioria na primeira metade do campeonato.