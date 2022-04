Rio Ave vence Benfica B e é novo líder da II Liga

O Rio Ave derrotou o Benfica B, por 2-1, e assume a liderança da II Liga.

O golo do triunfo dos vilacondenses foi apontado por Guga, ex-jogador dos encarnados, ao minuto 94.

A equipa da Luz até marcou primeiro, por Tiago Gouveia, após assistência de Umaro Embaló.

No entanto, as jovens águias ficaram reduzidos a 10 jogadores ainda na primeira parte, após expulsão de Pedro Álvaro, com segundo amarelo por mão na bola.

Na segunda parte, o Rio Ave correu atrás do prejuízo e empatou por Joca, aos 54 minutos.

Com este triunfo, a equipa de Luís Freire sobe aos 60 pontos e ultrapassa o Casa Pia. Já o Benfica B mantém os 51 pontos, no quinto posto.