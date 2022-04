Nota 4 para Fábio Veríssimo. “Faltou VAR no lance de Nuno Santos”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Fábio Veríssimo, árbitro do Sporting - Benfica.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Fábio Veríssimo teve uma “arbitragem com classe”, mas “faltou VAR no lance de Nuno Santos, que “atingiu com o pé a cara de Gilberto, que estava no chão. O árbitro não viu, mas o VAR deveria ter chamado a atenção”.

Para além disto, na primeira parte, nota para o amarelo ajustado a Sarabia e justo a Vertonghen.

O golo anulado ao Benfica não deixa dúvidas, por fora de jogo.

Já na segunda parte, justo o amarelo para lance entre Paulinho e Vertonghen.

Coates caiu na área, mas não há penalti e os amarelos na segunda parte foram bem exibidos.

Nota 4 para Fábio Veríssimo.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu 2-0 em Alvalade.