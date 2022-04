Paulo Sérgio. “Não estavam reunidas condições mínimas de sermos competitivos”

O treinador do Portimonense reconhece que “na máxima força já seria difícil, com as limitações com que nos encontramos era quase impossível”.

Paulo Sérgio assume as responsabilidades pela goleada (7-0) sofrida no Dragão, mas lembra que os algarvios só tinham “um central disponível e tinha quatro cartões amarelos”, por isso foi poupado.

“Não estavam reunidas condições mínimas de sermos competitivos”, resume o técnico.

Apesar da goleada sofrida, Paulo Sérgio garante que os jogadores “tinham de procurar dar o seu melhor e foi o que fizeram”.

Paulo Sérgio afirma que o resultado “não vai deixar marca” no clube que ainda procura garantir a manutenção na I Liga.

Foi “um dia pesado, mas é passar à frente e olhar para o próximo jogo”, diz o técnico.

O FC Porto goleou o Portimonense por 7-0.