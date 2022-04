O Moreirense venceu o Tondela, por 2-0, em jogo fundamental para a luta pela manutenção na I Liga.

Os golos da partida foram apontados por Rafael Martins e Mirallas, lances onde foi decisiva a participação de Derick Lacerda.

Com este triunfo, as duas equipas trocaram de posição na tabela, agora com vantagem para os cónegos com 26 pontos, contra 25 do Tondela, no 16.º e 17.º lugares no campeonato.

Veja o resumo da partida: