Varzim derrota líder Casa Pia e sai da zona de descida da II Liga

O Varzim saiu, de forma provisória, da zona de despromoção da II Liga, esta sexta-feira, com uma vitória sobre o Casa Pia, por 1-0.

Os poveiros têm nove vidas, como os gatos, e o hábito de surpreender quando parecem já estar condenados. Frente ao líder da II Liga, Murilo apontou, aos 59 minutos, o golo que permite ao Varzim, enfim, respirar.

A equipa de Pedro Ferreira sobe, à condição, ao 15.º lugar, com 29 pontos, mais um do que o Trofense, que está na posição do "play-off" de salvação, e mais dois do que o Académico de Viseu, primeira equipa em zona de despromoção. Apesar de poder cair novamente, respira melhor.

O Casa Pia pode perder a liderança da II Liga. Soma mais dois pontos do que o Desportivo de Chaves, segundo classificado, que derrotou o Sporting da Covilhã (14.º com 30 pontos), também este sábado, por 1-0, e mais dois do que o Rio Ave, terceiro, que recebe o Benfica B no domingo.