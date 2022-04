Paulo Sérgio espera que o Portimonense tenha o seu dia frente ao FC Porto

O treinador do Portimonense acredita num bom resultado na visita ao FC Porto, no sábado, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Paulo Sérgio assume que "não vai ser fácil, mas é possível" surpreender o líder.

"Teremos de ser profissionais e apresentar um conjunto de problemas ao FC Porto, complicando-lhe a tarefa, sabendo de todo o seu potencial e favoritismo. Quiçá quem sabe se poderá ser o nosso dia", afirma.



O Portimonense não pode contar com vários jogadores para o Dragão: Lucas Possignolo, Willyan e Welinton estão castigados, Sapara e Ewerton encontram-se lesionados, e Shoya Nakajima é emprestado pelo Porto.

Porém, Paulo Sérgio recusa escudar-se nas ausências: "Não vamos jogar com nove nem dez, vamos jogar com 11 e vamos competir por pontos."

Enfim a vitória

No passado fim de semana, o Portimonense pôs fim a uma série de 14 jornadas sem vencer. Para Paulo Sérgio, "anormal foi ter estado tanto tempo sem ganhar". "Deixámos muitos pontos pelo caminho", lamenta.

"Os três pontos na última jornada dão-nos outro conforto, mas ainda nada está conseguido, portanto temos de manter todo o foco", acrescenta.

FC Porto, líder da I Liga, com 79 pontos, e Portimonense, 12.º, com 32, defrontam-se no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.